В интернете нашли кредитные истории более миллиона россиян

В интернете были найдены кредитные истории более миллиона россиян, полученные из бюро кредитных историй "Экифакс", сообщает "Коммерсант". Первым это заметил руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко.

Сообщается, что, вероятно, это данные клиентов микрофинансовой компании "ГринМани", которая выдавала онлайн-займы. В открытый доступ попали персональные данные заемщиков, адреса, номера телефонов, а также информация о кредитах.

База была обнаружена 10 октября, но она была проиндексирована специализированными поисковиками еще 28 августа. Дяченко полагает, что это повышает риск того, что ее могли скачать. Информация о данной проблеме передана в БКИ, после этого базу закрыли.

В середине сентября компания "ГринМани" была исключена из реестра микрофинансовых организаций в связи с многочисленными нарушениями.

На этом основании была проведена проверка. По его словам, без получения результатов проверки, рано заявлять об утечке информации.

В "Экифакс" заявили, что оттуда данные не утекали.

Фото: pravda.ru

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