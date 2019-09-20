Банки будут оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников

Бюро кредитных историй "Эквилакс" разработало новую методику одобрения кредитов для клиентов банка. Специалисты принимают решение о выдаче займа на основе кредитных историй родственников клиента. Примечательно, что алгоритм не учитывает финансовые данные самого заемщика, а использует лишь информацию о его ближайшем окружении.

На основе информации о родственниках клиента формируется итоговый риск дефолта, от которого и зависит решение банка. По словам представителей "Эквилакса", в базе данных имеется почти 60 миллионов россиян. Это означает, что шанс найти хотя бы одного родственника в системе составляет почти 80%.