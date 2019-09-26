Банки хотят оценивать кредитоспособность заемщиков без их согласия

Ассоциация банкиров "Россия" попросила у ЦБ разрешения запрашивать в бюро кредитных историй (БКИ) показатель кредитоспособности заемщиков без их согласия.

Кредитная история состоит из титульной части (ФИО заемщика, паспортные данные, ИНН, СНИЛС), основной (место регистрации, сумма кредитных обязательств и порядок их исполнения) и закрытой (данные по каждому кредиту). Сейчас каждое бюро кредитных историй определяет показатель кредитоспособности клиентов по собственному методу.

При этом получать всю информацию о кредитной истории в настоящее время можно только с согласия самого заемщика. Как уточняет издание "Ведомости", дополнительная информация позволит банкам точнее оценить кредитоспособность человека и предлагать кредит на более выгодных условиях. Клиенты банков будут получать от финансовых организаций меньше звонков и оповещений и предложениями.