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Источник Правда.Ру

Банки хотят оценивать кредитоспособность заемщиков без их согласия

Экономика print

Ассоциация банкиров "Россия" попросила у ЦБ разрешения запрашивать в бюро кредитных историй (БКИ) показатель кредитоспособности заемщиков без их согласия. 

Кредитная история состоит из титульной части (ФИО заемщика, паспортные данные, ИНН, СНИЛС), основной (место регистрации, сумма кредитных обязательств и порядок их исполнения) и закрытой (данные по каждому кредиту). Сейчас каждое бюро кредитных историй определяет показатель кредитоспособности клиентов по собственному методу. 

При этом получать всю информацию о кредитной истории в настоящее время можно только с согласия самого заемщика. Как уточняет издание "Ведомости", дополнительная информация позволит банкам точнее оценить кредитоспособность человека и предлагать кредит на более выгодных условиях. Клиенты банков будут получать от финансовых организаций меньше звонков и оповещений и предложениями. 

Темы банки оценка кредит заемщики кредитная история кредитоспособность
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