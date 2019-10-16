Авиакомпания "Победа" объявила о повышении цен на билеты из-за границы

Авиабилеты лоукостера "Победа" из-за рубежа в Россию подорожают на €25 (почти 1800 рублей по текущему курсу Центробанка) из-за включения в их цену стоимости регистрации клиентов на стойках аэропортов.

Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Ведомости".

Представитель "Победы" Елена Селиванова пояснила, что повышение произойдет с начала зимней навигации 28 октября.

По ее словам, рост цен на авиабилеты — мера вынужденная и связано это с тем, что Мосгорсуд 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные €25 за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию.

Селиванова добавила, что, если в России подобная плата сразу включена в сборы аэропортов и цену авиабилета, то в зарубежных аэропортах авиакомпании платят за регистрацию на стойке отдельно.

"Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около €25", — сказала Селиванова. Она добавила, что средняя цена билета "Победы" в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4500 рублей.

"Победа" — первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Помимо "Победы", в группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора".

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