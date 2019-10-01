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Источник Правда.Ру

Российская обрабатывающая отрасль рекордно обвалилась

Экономика print

В сентябре индекс PMI обрабатывающей промышленности опустился до 46,3 пункта. Примечательно, что августовский показатель составил 49,1 пункта. Всего за месяц показатель потерял 2,8 пункта. Такие данные опубликовала IHS Markit. По информации компании, это рекордное снижение индекса за последние десять лет.

Сентябрь - пятый по счету месяц, в котором регистрируют снижение деловой активности в промышленных секторах экономики РФ. Индекс PMI помогает отслеживать темпы роста и снижения российской экономики. Если значение индекса превышает отметку в 50 пунктов, то это означает рост деловой активности. Ниже 50 пунктов - снижение.

Самое масштабное падение российских производителей было отмечено в апреле 2009 года. Тогда рекордно уменьшились объемы новых заказов, что вынудило производителей снизить объемы производства.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала результаты исследования "Левада-центра" на предмет "субъективной границы" бедности Россиян. Россияне посчитали, что семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тыс. рублей. 

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Темы pmi ihs markit индекс деловая активность обрабатывающее производство
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