Почти четверть россиян считают тарифы ЖКХ неподъемными

Размер платежей за жилищно-коммунальные услуги является неподъемным для каждой четвертой семьи в России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами "Ромир".

По словам социологов, 23% опрошенных россиян заявили, что не в состоянии оплачивать свои счета. Доля таких ответов за три года выросла почти в два раза (с 12% в 2016 году). Размеры платежей за услуги ЖКХ остаются высокими для 42% респондентов.

При этом количество россиян, которые считают размеры платежей доступными, несколько подросло (с 6 до 8%). Только 27% опрошенных хотят, чтобы платежи за коммунальные услуги были меньше (в 2016 году этого хотели 33%).

Большинство респондентов (76%) считают систему ЖКХ своего района хорошей (57% в 2013 году). Высокую оценку поставили еще пять 5% опрошенных, что выше значения 2016 года на два процента, уточняет "Российская газета".

Чуть меньше трети опрошенных (31%) не видят проблем с качеством коммунальных услуг. По мнению россиян, вопросы по-прежнему остаются к качеству услуг персонала и управляющей компании.