Российским банкам могут разрешить обслуживать клиентов дистанционно

Комитет ГД по финансовому рынку рекомендовал парламентариям принять в первом чтении закон о предоставлении всего спектра банковских услуг дистанционно. Если законопроект будет принят, то банкам нужно будет получить одобрение Банка России на сбор биометрических данных своих клиентов.



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В пояснительной записке законопроекта утверждается, что полный переход на дистанционное обслуживание клиентов банки смогут выполнить только с 2021 года. Это время банковским структурам будет необходимо, чтобы отладить технические системы для работы с биометрией.

Госдума планирует рассмотреть законопроект 16 июля. После его принятия россияне смогут оформлять кредиты и вклады, а также совершать денежные переводы без посещения отделений банка.