Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza установила, что общее количество юридических лиц в России вернулось к показателю 15-летней давности. За последние три года количество юрлиц в стране уменьшилось на 17%, что в абсолютном выражении - более 800 тысяч компаний.
Аналитики FinExpertiza взяли за основу исследования Росстата, в котором утверждается, что с 2016 по 2018 год количество компаний сократилось с 5,04 миллиона до 4,2 миллионов. Наибольшие потери были зарегистрированы в Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.
Председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что существенное сокращение количества юрлиц в России начало происходить в 2016 году, поскольку тогда в законодательстве были обозначены новые меры по борьбе с фиктивными фирмами.
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