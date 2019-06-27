Количество юридических лиц в России сократилось на 800 тысяч

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza установила, что общее количество юридических лиц в России вернулось к показателю 15-летней давности. За последние три года количество юрлиц в стране уменьшилось на 17%, что в абсолютном выражении - более 800 тысяч компаний.



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Аналитики FinExpertiza взяли за основу исследования Росстата, в котором утверждается, что с 2016 по 2018 год количество компаний сократилось с 5,04 миллиона до 4,2 миллионов. Наибольшие потери были зарегистрированы в Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

Председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что существенное сокращение количества юрлиц в России начало происходить в 2016 году, поскольку тогда в законодательстве были обозначены новые меры по борьбе с фиктивными фирмами.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интересный материал, в котором подробно рассказывается о том, как получить банковскую гарантию для обеспечения госконтракта молодой фирме.

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