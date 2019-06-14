Банк России впервые с марта минувшего года решил снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта - до 7,5 процентов годовых. Об этом сообщает на официальном сайте регулятора.
Решение принято в связи со снижением инфляционных рисков и инфляционных ожидания со стороны населения.
"По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2 до 4,2-4,7 процента. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4 процентов", - отмечает пресс-служба Центробанка.
В последний раз ЦБ снижал ставку в 2018 году. Затем ее пришлось дважды поднимать. Экономисты опасались роста цен, связанного с повышением налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Пик инфляции пришелся на март, тогда цены выросли на 5,3%. В апреле рост цен стал останавливаться, в мае инфляция замедлилась до 5,1% в годовом выражении.
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