СМИ: в России появится новый экологический налог для предприятий

Правительство России обсуждает возможность введения нового экологического налога для предприятий, призванного побудить их ускорить модернизацию своих очистных сооружений.



В России хотят ввести экологический налог. Что изменится? / Новости от 14.08.2018 17:40

"Финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки", - пояснил в интервью "Российской газете" глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

В свою очередь предприятиям, которые своевременно модернизируют свои очистные сооружения, государство предоставляет дополнительное субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии получили около 40 российских организаций. Общая сумма государственной поддержки составила 5,3 миллиарда рублей, заключил Кириллов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что суд Кировского района Иркутска приостановил строительство завода по разливу воды для поставки в Китай. Поводом для подачи иска стали результаты прокурорской проверки, показавшие, что завод строят на реликтовом Таловском болоте, где гнездятся птицы, занесенные в Красную книгу.

Читайте также: Завод для Китая на Байкале России не нужен в принципе

Байкал не смогли оздоровить за 8,4 млрд рублей