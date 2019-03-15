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Завод для Китая на Байкале России не нужен в принципе

Россия » Сибирь » Иркутск

Суд приостановил строительство завода по бутилированию байкальской воды для поставки в Китай. Но проблема — гораздо шире. Для ее решения нужна политическая воля.

Завод для Китая на Байкале России не нужен. 400795.jpeg

Cуд Кировского района Иркутска по иску Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры приостановил в пятницу строительство завода по разливу воды для поставки в Китай. Поводом для подачи иска стали результаты прокурорской проверки, показавшие, что завод строят на реликтовом Таловском болоте, где гнездятся птицы, занесенные в Красную книгу.

Завод начали строить в январе текущего года на берегу Байкала в районе поселка Култук. Инвестором выступает Дацинская водная компания, которая намерена потратить на строительство 1,5 млрд рублей. Проектная мощность завода — 528 тысяч литров воды в сутки, ввод в эксплуатацию был намечен на 2021 год.

В марте надзорные органы обнаружили на месте стройки "следы разлива нефтепродуктов, а по периметру площадки — груды строительного мусора". Как сообщается в петиции на Change.org для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более 3-х километров. Местным жителям перекроют доступ к озеру, люди не смогут заниматься ловлей рыбы. Петиция требующая остановить (а не приостановить) строительство собрала уже 926 400 подписей.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченков своем ответе на петицию пишет, что проект получил поддержку федерального и регионального министерств экономического развития и получил все разрешительные документы. Он признал нарушения застройщиком норм строительства и подписал обращение на имя Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Николаевича Кобылкина с просьбой провести проверку положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации завода.

Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал проверить проект строительства завода по разливу воды на Байкале на соответствие экологическим нормам.

Ситуацию "Правде.Ру" прокомментировал заместитель директора Института водных проблем РАН Михаил Болгов .

— Строительство завода, о котором сейчас все говорят, приостановлено. Как вы считаете, действительно можно строить какие-либо производства в этой акватории? Байкал — наше достояние, больно видеть, как его губят.

— Выводы о вреде окружающей среде я смогу сделать, получив документы экологической экспертизы, если он была. Если же ее купили — это совсем другой вопрос и к другому ведомству — не к нашему. Второе, забрать из Байкала предусмотренное пректом количество воды для продажи никакой проблемы для озера не представляет, поскольку объем притока — 60 кубических км в год, а забираем мы просто мизер. Это вопрос технологии производства, будет ли она нарушать экологические условия, сопровождаться сбросами загрязняющих веществ, отпугиванием диких птиц — это все надо посмотреть. В проектной документации это должно быть оговорено, без всего этого никакого разрешения получить было нельзя.

— Там были обнаружены разливы нефти при строительстве.

— Это проблема природного надзора. Он должен был запретить эту стройку, как только обнаружил нарушения. Мы не против того, чтобы что-то строить, но выход в окружающую среду каких-либо промышленных загрязнителей должен быть равен нулю. Это основная концепция. Она должна быть там реализована.

— А такая технология есть, можно ее соблюсти?

— Конечно, можно. Но только это стоит денег, которые китайские граждане стараются экономить. Зачем им вкладываться, если можно пригнать бульдозер, который уже 50 лет эксплуатируется и из которого половина солярки выльется по дороге к тому месту, где они выравнивают площадку. Идет варварское использование этих ресурсов при полном отсутствии природного надзора и его функций. По моему мнению, у нашей власти достаточно всяких законов и всего остального, чтобы такие стройки закрывать.

При этом режим особо охраняемой экологической зоны, конечно, не должен быть режимом абсолютного запрета. Иначе там людям жить невозможно, если даже похоронить родственника и то — нельзя. Поэтому надо искать баланс, чтобы и люди неплохо жили, и чтобы природе ущерб был минимален. Для этого наша природоохранная и любая охранная деятельность и существует. А у нас пока у нас закроют, уже вода утечет вместе с мазутом куда-нибудь.

Заметим, что вопрос об этой стройке стал политическим из-за нашествия китайских туристов и бизнесменов. В прошлом году Ольхонский район посетили было 800 тысяч туристов, большинство — китайцы, при этом население Иркутска — 640 тысяч человек. Китайцам разрешили строить завод, а местным жителям запрещают индивидуальное жилищное строительство, как видим, даже "родственников хоронить", конечно, надо регулировать китайские туристические потоки, это сделать просто, поскольку речь идет об охранной зоне — акватории озера Байкал.

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Темы Байкал завод на Байкале китайцы на Байкале
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