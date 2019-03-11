Сергея Зверева вызвали в полицию за несанкционированный пикет.

Стилист и поп-исполнитель Сергей Зверев получил повестку с требованием явиться в полицию для составления административного протокола о правонарушении. Сотрудники правоохранительных органов считают, что он нарушил правила проведения пикетов, устроив 3 марта одиночную акцию протеста на Красной площади в Москве.
В тот день артист сфотографировался на фоне Кремля с плакатом "Я против строительства завода на Байкале", а затем разместил фотографии в своих аккаунтах в социальных сетях.
Полиция намерена привлечь Сергея Зверева к ответственности по части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. За это ему грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до сорока часов.
По российским законам проведение одиночных пикетов не требует предварительного согласования в местных органах власти, так что сам по себе факт выхода на площадь с плакатом правонарушением не является. Какие именно нарушения, по мнению полицейских, совершил артист во время своей акции, пока неизвестно.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что своей фотосессией артист решил привлечь внимание общественности внимание к сбору подписей против сооружения в прибайкальском поселке Кутлук, где жила его мать, китайского предприятия по розливу бутилированной воды.
Источник фото: страничка Сергея Зверева в Instagram
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