Медведев проверит экологичность строительства завода на Байкале

Глава правительства России Дмитрий Медведев обещал проверить проект строительства на Байкале завода по розливу питьевой воды на соответствие "самым высоким экологическим стандартам". Об этом он заявил 12 марта во время встречи с членами российской сборной на Универсиаде-2019 в Красноярске.

Медведев пока не готов дать оценку проекту, но "с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность", поручит специалистам изучить ситуацию. Также председатель правительства напомнил, что именно он несколько лет назад принимал решение о закрытии целлюлозно-бумажного комбината на Байкале, позволившее оздоровить экологию озера.

Сооружение предприятия на берегу озера началось в январе 2019 года. Инвестором строительства является китайская Дацинская водная компания. Завод будет разливать 190 миллионов литров байкальской воды ежегодно, 80% его продукции планируется экспортировать в Китай и другие страны.

Напомним, что накануне, 11 марта российский стилист и поп-исполнитель Сергей Зверев получил предписание явиться в полицию для составления протокола об административном правонарушении. Как сообщала "Правда.Ру", Звереву грозит штраф до 20 тысяч рублей за одиночный пикет против строительства завода.

Источник фото: premier.gov.ru

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