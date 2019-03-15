В правительстве опровергли информацию СМИ об отмене авиасалона МАКС-2019

Правительство России опровергло появившуюся в СМИ информацию об отмене Международного авиационно-космического салона (МАКС) в 2019 году. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном в пятницу, 15 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, как и было ранее предписано, пройдет в августе-сентябре в городе Жуковском Московской области", - сказано в документе.

Отмечается, что в связи с проведением в июле текущего года международного форума "Армия-2019", был перенесен срок Проведения Международного военно-морского салона МВМС-2019 с июня на июль.

В свою очередь в компании, которая занимается организацией МАКС-2019, также опровергли информацию об отмене авиасалона. "Глупость полная, подготовка идет полным ходом, все распоряжения есть на официальном сайте", - приводит слова сотрудников компании агентство "РИА Новости". По информации телеканала "360", причиной ошибочных сообщений стала отсылка в распоряжении российского правительства, которая приводит к перечню международных выставок продукции военного назначения за 2018 и 2019 года.

МАКС-2019 состоится в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что партнером России на авиасалоне станет Китай.

Ранее "Правда.Ру" публиковала видео, на кадрах которого два многофункциональных российских истребителя пятого поколения Т-50 сошлись в воздушном бою в небе аэродрома Раменское на Международном авиационно-космическом салоне в 2017 году.

Читайте также: Российский невидимый танк Т-90М и его характеристики

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили