Минобороны показало запись первого полета Ту-160М

Министерство обороны опубликовало запись первого полета российского стратегического бомбардировщика Ту-160, который ласково называют "Белый лебедь".

Под видеозаписью в социальной сети "ВКонтакте" содержится комментарий, в котором сказано, что первый полет продолжался чуть более получаса.

"Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя Казанского авиационного завода имени Горбунова Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте 1,5 километра и длился 34 минуты. В ходе него экипаж проверил обновленные системы и оборудование самолета", — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Ранее "Правда.Ру"писала о том, что "Белый лебедь" эксперты называют уникальным самолетом.

Объединенная авиастроительная корпорация рассчитывает стоимость возобновления производства уникальных бомбардировщиков Ту-160, которые не производятся в России с 1990-х годов. На данный момент на вооружении ВВС России находятся 16 боевых самолетов Ту-160, которые проходят модернизацию. И завершится ремонт этих машин только в 2020 году.

В интервью Bigness. Ru главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета, председатель военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский присоединился к словам российского министра обороны Сергея Шойгу, заявив, что воспроизводство ракетоносцев Ту-160 необходимо для армии страны. По словам Виктора Мураховского, надо иметь порядка сорока таких самолетов, потому что они уникальны и необходимы для ВВС России.

"И вот это можно реализовать в достаточно короткие сроки. То есть на восстановление производства понадобится, я думаю, полтора — два года. И затем делать по 2-3, может быть, 4 машины в год в ожидании потом уже перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Он, я думаю, пойдет не на замену Ту-160, а на замену машин Ту-95, которые к тому времени уже начнут вырабатывать свой ресурс", — рассказал Виктор Мураховский.

При этом, по словам эксперта, никаких препятствий по возобновлению сборки этих уникальных бомбардировщиков, возникнуть не может. Единственное, что необходимо для выполнения задачи Шойгу — это достаточное финансирование.

Читайте подробное интервью с Виктором Мураховским на страницах Bigness. Ru.

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