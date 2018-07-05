Эксперты умоляют бедных россиян прекратить шопинг

Россияне стали больше тратить и меньше копить, к такому выводу пришли эксперты Федеральной государственной статистической службы, проанализировав данные за пять первых месяцев 2018 года.

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Причем возросли траты к маю за счет расходования сбережений до 79,1%. Месяцем ранее ситуация была иной: граждане предпочитали копить. Эта информация свидетельствует о том, что модель роста российской экономики во втором квартале изменилась. Стоит пояснить, что согласно статистическим данным вклад в рост конечного потребления домохозяйств снижался, а рост в периоде был за счет увеличения экспорта. Реальные же доходы уходили на то, чтобы расквитаться с долгами. Однако уже во втором квартале выявился значимый вклад граждан за счет потребления.

По мнению исполнительного директора ICBF Максима Ефремова, активность потребителей — одна из основ, поддерживающая экономику государства. Когда люди много тратят, они поддерживают и стимулируют бизнес, а это уже увеличивает рабочие места, повышает зарплаты и благотворно влияет на ВВП.

Однако специалист уточнил, что данные не учли последних изменений: скачка цен на бензин, грядущий рост НДС и т. д. Все это скорее всего приведет к снижению активности и ввергнет экономику в рецессию. Кроме того, Ефремов спрогнозировал, что рост зарплат с существующих 6,3% упадет до 1%, ВВП не будет укрепляться, а курс рубля продолжит падение.

По мнению гендиректора "Мани Фанни" Александра Шустова, покупательская способность граждан циклична. Ее может "подогреть" даже хорошая погода. Также он обратил внимание на следующие процессы: рост резервной ставки ФРС на фоне медленно снижающейся ключевой ставки ЦБ, уход кэрри-трейдеров с российских финансовых площадок, предстоящая встреча президентов США и РФ, перспектива распада соглашения ОПЕК об ограничении добычи. Все это делает девальвацию рубля вполне реальной перспективой. Шустов также дал совет: покупать валюту и делать валютные вклады.

Также специалист связал небольшой рост доходов и эмоциональную атмосферу ввиду ЧМ с ростом трат. Однако суровая реальность не заставит себя ждать: очень скоро, в августе, люди поймут, что следует возвращаться к режиму экономии.

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