Эксперты боятся напугать россиян скорым падением рубля

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что провело аукционы по продаже рублевых облигаций на общую сумму в 35 миллиардов рублей. В ведомстве сообщили, что ситуация на рынке благоприятная — это подтверждает высокий спрос на облигации федерального займа, выставленные на аукцион.
Но стоит отметить, что в то же время иностранные инвесторы массово бегут с российского рынка. Так, за месяц они продали своих облигаций на общую сумму в более чем в сто миллиардов рублей. Эти показатели стали рекордными. Еще никогда иностранцы так спешно не отказывались от рублевых облигаций. Даже в апреле, когда Соединенные Штаты Америки ввели очередной ряд санкций в отношении России.
На международном мировом рынке на сегодняшний день вырисовывается следующая любопытная ситуация. Интерес к доллару у глобальных инвесторов заметно упал, но повысилась заинтересованность в энергоносителях. Рублю же не хватает стабильности — он по-прежнему серьезно уступает как доллару, так и евро.
Ранее "Правда.Ру" писала о курсе на дедолларизацию, объявленном в России. По мнению многих экспертов, правительство Российской Федерации прекрасно понимает то, насколько их экономика зависит как от США, так и от доллара, в частности. Именно поэтому государство приняло решение наращивать внутренние золотовалютные резервы.
Читайте также:
Есть ли смысл хранить деньги в золоте | Правда. Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
Есть предположение, что группа Орхана Джемаля выехала на встречу с неким информатором, который обещал предоставить ей компромат на действия России в ЦАР.