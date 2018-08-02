Эксперты боятся напугать россиян скорым падением рубля

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что провело аукционы по продаже рублевых облигаций на общую сумму в 35 миллиардов рублей. В ведомстве сообщили, что ситуация на рынке благоприятная — это подтверждает высокий спрос на облигации федерального займа, выставленные на аукцион.

Фото: Fotodom.ru

Но стоит отметить, что в то же время иностранные инвесторы массово бегут с российского рынка. Так, за месяц они продали своих облигаций на общую сумму в более чем в сто миллиардов рублей. Эти показатели стали рекордными. Еще никогда иностранцы так спешно не отказывались от рублевых облигаций. Даже в апреле, когда Соединенные Штаты Америки ввели очередной ряд санкций в отношении России.

На международном мировом рынке на сегодняшний день вырисовывается следующая любопытная ситуация. Интерес к доллару у глобальных инвесторов заметно упал, но повысилась заинтересованность в энергоносителях. Рублю же не хватает стабильности — он по-прежнему серьезно уступает как доллару, так и евро.

Ранее "Правда.Ру" писала о курсе на дедолларизацию, объявленном в России. По мнению многих экспертов, правительство Российской Федерации прекрасно понимает то, насколько их экономика зависит как от США, так и от доллара, в частности. Именно поэтому государство приняло решение наращивать внутренние золотовалютные резервы.

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