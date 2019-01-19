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Источник Правда.Ру

Жителям Башкирии выдают респираторы из-за экологической катастрофы

Россия » Поволжье » Уфа

Удивительные события происходят в Башкирской республике. Так, администрация небольшого города Сибай начала выдавать местным жителям медицинские маски и активированный уголь.

Жителям Башкирии выдают респираторы из-за экологической катастрофы. 397434.jpeg

Таким образом власть башкирского города пытается уберечь горожан от вредных веществ, что наводнили местный воздух.

Напомним, что жители Башкирии начали жаловаться на загрязненный, опасный воздух еще в середине ноября прошлого года. В последствии выяснилось, что причиной присутствия в воздухе вредных веществ стала тлеющая в местном карьере руда. Она выбрасывала в атмосферу диоксид серы.

Примечательно, что администрация города Сибай готова выдавать медицинские маски и уголь лишь тем, кто действительно проживает в населенном пункте на постоянной основе. Так, по словам главы города Рустема Афзалова, для получения защитных средств местным жителям необходимо предъявить свой паспорт, подтвердив место проживания.

Согласно официальным данным за 2017 года, население башкирского города Сибай составляет порядка 60 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вошедший в состав Российской Федерации по итогам референдума 2014 года Крымский полуостров страдает от выбросов в воздух неизвестного вещества. Местные жители уже устали жаловаться не повальную гибель растений, болезни и недомогание.

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