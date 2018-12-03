СМИ: писавшую с ошибками чиновницу хотят назначить ректором

Бывшего главу Министерства образования Башкирии Гульназ Шафикову хотят назначить ректором одного из местных университетов.

Однако, скорее всего, это не случится. Так, согласно сообщениям местных средств массовой информации, коллектив этого института выступает резко против сотрудничества с Гульназ Шафиковой. Против назначения, отметим, выступили сразу сто сотрудников.

Они заявили, что Гульназ Шафикова некомпетентна. Также недовольные назначением сотрудники заявили, что чиновница постоянно выстраивает деспотичные отношения со своими подчиненными.

Дело тут еще, в скорее всего, в изрядно подпорченной репутации бывшего главы Министерства образования Башкирии. Так, в сентябре этого года Гульназ Шафикова опубликовала в одной из социальных сетей пост. В трех предложениях чиновница допустила сразу несколько ошибок. Общественность тогда, разумеется, была весьма и весьма удивлена — наблюдать грамматические ошибки в тексте от главы Министерства образования республики как минимум странно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Гульназ Шафикову, помимо незнания русского языка, обвиняли также и в плагиате. Так, чиновница выкладывала в свой аккаунт в Instagram чужие научные работы и выдавала их за свои собственные.

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