Сторонники экс-мэра Нижнего Новгорода написали письмо Путину

Представители российской и нижегородской общественности выступили в защиту бывшего мэра Нижнего Новгорода — заместителя спикера регионального парламента и известного мецената Олега Сорокина, которого областной суд накануне решил оставить под стражей, подтвердив аналогичное решение предыдущей инстанции.

Сорокину вменяют дело пятилетней давности — то самое, которое в 2015 году отказывался возбуждать Следственный комитет России, ссылаясь на отсутствие объективных данных, подтверждающих совершение противоправных действий.

Поводом для его возбуждения стала взятка, которую другой нижегородский предприниматель дал московскому бизнесмену. Он был задержан, осужден и отбывает наказание. А 19 декабря нынешнего года взяли под стражу и экс-мэра Нижнего Новгорода.

Авторы письма в защиту Сорокина отмечают чрезмерность избранной в отношении него меры пресечения. Просьбу обеспечить максимально объективное рассмотрение дела правоохранительными и судебными органами они адресовали президенту РФ Владимиру Путину как гаранту Конституции.

Под открытым посланием главе государства стоят более 80 подписей, среди подписантов — главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, четыре бывших мэра Нижнего Новгорода, почетные граждане области, региональные депутаты, главный раввин области, бизнесмены, главы учреждений науки, культуры и образования, представители общественных и благотворительных организаций, спортсмены, ветераны, члены Общественной и Молодежной палат регионального парламента.

В письме они положительно отзываются о работе Сорокина главой города в 2010–2015 гг, рассказывают о его вкладе в экономику региона как основателя крупнейшего девелоперского холдинга и отмечают, что большую часть собственных средств Сорокин всегда направляла на благотворительность.

"Зная характер Олега Валентиновича, его принципиальность, честность и мужество, мы уверены в том, что он исключает для себя даже саму возможность скрываться от следствия или оказывать какое-либо давление на потенциальных участников процесса", — говорится в письме, которое цитирует EADaily.

Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, народная артистка России Надежда Бабкина, главный редактор газеты "Московский комсомолец", председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий и другие предложили взять Сорокина под личное поручительство, чтобы его выпустили из-под ареста.

Активное участие в судьбе экс-мэра принимает писатель Захар Прилепин, который присутствовал на заседании нижегородского суда 28 декабря. Он, в частности, заявил, что около 10 млн рублей собственных средств Сорокин направил на помощь жителям Донбасса.