ВКС РФ перехватили разведчика США недалеко от Крымского моста

27 декабря самолет-разведчик ВВС США RC-135V более 3 часов находился над побережьем Крымского полуострова. Во время полета, разведчик четыре раза пролетал над южной частью Керченского пролива.
Западные СМИ сообщили, что RC-135V приближался к границе России в районе Севастополя, однако всегда находился в международном воздушном пространстве. В российском ведомстве ответили, что для сопровождения американского самолета высылали свой перехватчик, однако в ведомстве не смогли определиться, какой конкретно это был самолет - СУ-27 или СУ-30.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о планах США следить за действиями российских военных с Алеутских островов.
Фото: Af.mil
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