Василий Голубев: В 2019-м на безопасные автодороги планируем потратить 3,3 миллиарда рублей

Давно уже стало общим местом утверждение, что хорошие дороги — показатель благополучия страны в целом и регионов в частности. В этом смысле вполне понятно, почему федеральный проект "Безопасные и качественные дороги", который реализуется в нашей стране в 2017–2018 годах, в 2019-м будет преобразован в проект национальный (срок его воплощения — до 2024 года).

Напомним, что данный нацпроект родился в соответствии с майским Указом Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года").

Ростовская область — участник обоих проектов. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в 2018 году на реализацию проекта "было направлено 1,6 миллиарда рублей". Он уточнил, что это позволило "отремонтировать 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 километра" и поднять "долю дорог в нормативном состоянии с 56 до 65 процентов".

Если коротко обрисовать сделанное в 2017 году, тогда в Ростовской области было отремонтировано 103 объекта региональной и муниципальной собственности общей протяженностью 155 километров. Основной акцент был на ремонте дорог Ростова-на-Дону в процессе подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу — 2018.

По итогам же 2018 года будет приведено в порядок свыше 200 километров дорожного полотна, с учетом федеральных трасс. Таким образом, доля автодорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативам, вырастет до 66 процентов, а количество мест концентрации ДТП должно сократиться с 53 до 3.

С 2019 года национальная программа будет реализовываться в области в трех городских агломерациях: Ростовской, Таганрогской и Шахтинской.

Уточним, что в Ростовской агломерации проживает 60 процентов населения Ростовской области — то есть более 2,5 миллионов человек. По нагрузке на транспортную сеть Ростовская агломерация находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.

Дорожная инфраструктура агломерации включает в себя магистральные дороги Ростова-на-Дону — "ядра агломерации", а также дороги общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, которые обеспечивают взаимосвязь "ядра" с прилегающими территориями в пределах 100 километров от южной столицы.

Донской губернатор отметил, что на нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" "планируется направить 3, 3 миллиарда рублей".

Стоит отметить, что конечной целью реализации проекта его разработчики и исполнители видят доведение в городских агломерациях доли автодорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85 процентов.

И, конечно, среди приоритетных его задач — обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения, устранение перегрузок на дорожной сети, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.

Избранные для участия в проекте автодороги местного значения в муниципальных образованиях являются основными транспортными артериями населенных пунктов с высокой социальной значимостью (наличие там объектов образования, здравоохранения, культуры и т. п.).

К тому же эти дороги направляют транспортные потоки на трассы областного и федерального значения, также вошедшие в состав агломераций.

Общая протяженность дорог, которые охватит нацпроект в Ростовской агломерации, — 2 011,5 километра, в Шахтинской — 1 102,2 километра, в Таганрогской — 501,6 километра.

Что касается доли финансирования проекта из федерального бюджета — за период с 2019 по 2024 год на воплощение проекта в Ростовской области - планируется направлять порядка 2 миллиардов рублей ежегодно.