Космонавты на МКС поразились мощи и красоте Крымского моста

Космонавт из Севастополя Антон Шкаплеров в своем Instagram опубликовал фотографии Крымского полуострова.

Фото: pravda.ru

Шкаплеров сделал снимки с борта Международной космической станции и выложил их в своем Instagram, подписав:

"Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика - уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане.

Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.

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