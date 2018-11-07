Парк в Калининграде попал под санкции из-за миниатюры "Ласточкино гнездо"

Санкциями Соединенных Штатов Америки сегодня уже мало кого удивишь. Вашингтон вводит их в отношении юридических и физических лиц, государственных и частных компаний, других государств. Но США, стоит отдать им должное, удалось придумать кое-что новое.

Так, под ограничения американской компании Apple попал обычный туристический парк в Калининграде. Все из-за миниатюрной копии "Ласточкиного гнезда" — исторического и архитектурного памятника, расположенного на Крымском полуострове.

Санкции крупной корпорации из США выглядят следующим образом. Компания Apple запретит в App Store аудиогид, созданный специально для парка в Калининграде. Там расположены 13 самых узнаваемых объектов Российской Федерации, а в ближайшее время их станет в два раза больше. Но теперь, из-за вышеупомянутых санкций, владельцы IPhone не смогут прослушать с помощью аудиогида их историю.

Руководство парка, по-видимому, унывать не собирается — там отметили, что их аудиогид доступен не только на IPhone, но и на андроидах. У Google, говорят представители парка, миниатюрная копия "Ласточкиного гнезда" никаких вопросов не вызвала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тяжелая судьба настигла памятник одуванчику в Севастополе. Только вот США здесь уже не при чем. Местные священники и казаки увидели в нем знак Сатаны и снесли его. Свой поступок они объяснили тем, что "антихристианским мемориалам" не место на российской земле.

Фото: instagram. com/ivapark

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