Опыт московской системы образования хотят применить ОАЭ

На Всемирном саммите AQDAR в Абу-Даби были представлены ключевые проекты московской системы образования. Столичная делегация познакомила участников и посетителей саммита с «Московской электронной школой», предпрофессиональными классами (в формате виртуальной экскурсии), системой «Проход и питание», диагностиками в формате виртуальной реальности.

Все проекты были представлены как на отдельном стенде, так и в виде докладов на сессиях деловой программы. Ими лично заинтересовался вице-премьер ОАЭ Шейх Саиф бин Заед Аль Нахьян, который отвечает за образовательную политику всех эмиратов.

«Он был очень заинтересован в технологиях Москвы, подчеркнул важность партнерства Москвы и Абу-Даби, Дубаи и других эмиратов. Мы обсудили те направления взаимодействия между органами власти, между директорами школ, между педагогами, которые могут быть полезны одной и другой стороне», - говорит участник московской делегации, руководитель Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

По его словам, коллеги из ОАЭ и других стран-участниц саммита AQDAR проявили особый интерес к результатам московской системы образования - как они изменились за восемь лет с 2010 по 2018 год.

«Как повлияло на результаты введение формульного финансирования - сейчас в ОАЭ рассматриваются разные модели финансовой схемы. Говорили про рейтинг образовательных организаций. Огромное количество вопросов поступило от директоров школ, от органов власти, от родителей на тему создания крупных образовательных комплексов, где дошкольное образование проходит школе.

То, что в Москве мы начинали в 2010-2011 году, сейчас приходит в Арабских Эмиратах, и коллеги очень позитивно оценивают данный опыт связи школы и дошкольного образования. Также интерес вызвала московская система аттестации учителей», - отмечает Кузьмин.

По итогам саммита был достигнут ряд договоренностей между Москвой и ОАЭ. В 2019 году под руководством Министерства образования ОАЭ будет организована крупная экспозиция на ежегодном форуме «Город образования». Москву пригласили принять участие в деловой программе форума Innovative Arabia в Дубае и в деловой программе выставки EXPO 2020 также в Дубае.

Арабская делегация сделала запрос на посещение московских школ для детального ознакомления с системой «Проход и питание» и на возможность адаптации проекта «Московская электронная школа» на арабский язык.

Говоря об обмене опытом с другими государствами, руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина не раз подчеркивал, что «интерес всегда должен быть взаимовыгодным». В случае с ОАЭ, по словам Кузьмина, Москве интересны арабские программы, нацеленные на позитивное мышление и создание развивающей среды, которая формирует у детей культуру успешности. Некоторые наработки коллег из ОАЭ в будущем могут быть использованы для дополнения уже существующих в Москве.

Всемирный саммит AQDAR проходил 26-28 ноября в Абу-Даби. С докладами на нем выступили представители ОАЭ, России, Германии, Египта,Индии, Иордании, Китая и Сингапура. Мероприятие ежегодно объединяет педагогов, учащихся, родителей, разработчиков инновационных концепций и технологий для продвижения системы образования.