Россияне берут микрозаймы и кредиты, чтобы не одалживать у друзей

Россияне чаще берут в долг у банков и микрофинансовых организаций, нежели у друзей и родственников. Об этом гласит совместное исследование компаний Superjob и CarMoney.

Работа банка Санкт-Петербург. Выдача кредита. Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

В июне 2018 года представители компаний опросили свыше двух тысяч работающих россиян в возрасте от 18 лет и старше. Выяснилось, что аж 30 % неоднократно брали в своей жизни кредиты или же займы. Больше половины опрошенных — 54 % признались, что хоть раз в жизни пользовались такой услугой. И лишь треть респондентов указала на то, что за последние полгода брали в долг у друзей или родственников.

Также компания CarMoney провела опрос среди своих же работников. Так, стало известно, что и сами сотрудники микрофинансовых организаций охотно берут займы или же кредиты. Почти половина работников компании заявила, что брала кредиты более трех раз в своей жизни. 30 % сотрудников CarMoney признались, что пользовались данной услугой всего пару раз в жизни.

Кредитный портфель финансовой организации CarMoney, например, по состоянию на май 2018 года составляет 2 млрд рублей. У компании почти десять тысяч активных клиентов. Средняя сумма займа — 200-230 тысяч рублей. Абсолютно все акции компании CarMoney принадлежат кипрской СarMoney SY Ltd.

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