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Владимир Путин обозначил ключевые экономические приоритеты на ПМЭФ

Владимир Путин дал указания касательно индексации пенсий и МРОТ на ПМЭФ

1:56
Россия

Президент Владимир Путин на заседании Петербургского экономического форума в ходе выступления обозначил ряд приоритетов в экономике и социальной политике.

Владимир Путин дал указания касательно индексации пенсий и МРОТ на ПМЭФ
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain
  1. Он заявил, что необходимо восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Пенсии работающих пенсионеров надо начать индексировать с 1 февраля 2025 года, Госдуме необходимо рассмотреть законопроект.
  2. Также президент считает, что программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах нужно расширить, чтобы она не зависела от возраста детей.
  3. Касательно МРОТ президент полагает, что он будет привязан к медианной зарплате: с 2025 года он составит 48% от нее и достигнет 22 тысяч, к 2030 году вырастет до 35 тысяч.
  4. В отношении налоговой политики Путин добавил, что необходимо установить ставку в 5% по налогу на прибыль для российских IT-компаний до 2030 года.
  5. Также президент поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с трех до десяти лет.

В целом, Путин доволен макроэкономическими показателями России.

"Темпы роста экономики России превышают среднемировые — в основном, за счет несырьевых отраслей". 

Также президент считает, что Россия открыта к инновациям и демонстрирует интенсивный рост экономики.

"Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям — меняется финсектор, транспорт, в обновлении нуждается военная сфера".

Владимир Путин неоднократно делал акценты на "народосбережение" как основу социальной политики и развитие инновационной сферы как залог экономического роста. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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