Владимир Путин обозначил ключевые экономические приоритеты на ПМЭФ

Президент Владимир Путин на заседании Петербургского экономического форума в ходе выступления обозначил ряд приоритетов в экономике и социальной политике.
В целом, Путин доволен макроэкономическими показателями России.
"Темпы роста экономики России превышают среднемировые — в основном, за счет несырьевых отраслей".
Также президент считает, что Россия открыта к инновациям и демонстрирует интенсивный рост экономики.
"Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям — меняется финсектор, транспорт, в обновлении нуждается военная сфера".
Владимир Путин неоднократно делал акценты на "народосбережение" как основу социальной политики и развитие инновационной сферы как залог экономического роста.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?