Не все так однозначно: вскрылись неожиданные детали инцидента с возможным избиением сына врача няней внука одного из министров Нижегородской области

В Нижнем Новгороде родители учеников хорового колледжа подали жалобу на сына варча, которого якобы избила няня

0:58 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Новости Нижнего Новгорода

Родители учеников хорового колледжа в Нижнем Новгороде подали коллективную жалобу на поведение сына врача, утверждая, что он систематически провоцирует конфликты, толкает и оскорбляет сверстников.

Фото: Openverse by Alexander Artyomenkov / Александр Сергеевич Артёменков is licensed under CC BY-SA 4.0

Инцидент, приведший к подаче жалобы, произошел, когда няня внука одного из министров Нижегородской области, якобы избила сына врача. Согласно сообщениям в социальных сетях, пострадавший мальчик ранее также мог быть причиной конфликтов. Видеозапись, сделанная бабушкой одного из учеников, указывает на то, что сын врача напал на ее внука и нанес ему травмы, сообщает newsnn.ru.

Врач выразил недовольство отсутствием реакции со стороны учебного заведения и ожидает извинений за произошедшее. Тем не менее, он сомневается в том, что такие извинения будут получены.

Подробности инцидента сына врача с няней внука министра Нижегородской области сейчас выясняются прокуратурой.