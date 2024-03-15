Не все так однозначно: вскрылись неожиданные детали инцидента с возможным избиением сына врача няней внука одного из министров Нижегородской области

Родители учеников хорового колледжа в Нижнем Новгороде подали коллективную жалобу на поведение сына врача, утверждая, что он систематически провоцирует конфликты, толкает и оскорбляет сверстников.
Инцидент, приведший к подаче жалобы, произошел, когда няня внука одного из министров Нижегородской области, якобы избила сына врача. Согласно сообщениям в социальных сетях, пострадавший мальчик ранее также мог быть причиной конфликтов. Видеозапись, сделанная бабушкой одного из учеников, указывает на то, что сын врача напал на ее внука и нанес ему травмы, сообщает newsnn.ru.
Врач выразил недовольство отсутствием реакции со стороны учебного заведения и ожидает извинений за произошедшее. Тем не менее, он сомневается в том, что такие извинения будут получены.
Подробности инцидента сына врача с няней внука министра Нижегородской области сейчас выясняются прокуратурой.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.