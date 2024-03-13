В Госдуме вновь звучат призывы к упразднению коллекторской деятельности

4:21 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Ижевск

В современном мире почти каждый человек сталкивается с ситуацией, когда ему приходится брать кредиты. Это часто приводит к тому, что люди оказываются в долговой яме, вынуждены непрерывно погашать свои долги, а также сталкиваются с угрозами со стороны недобросовестных коллекторов.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Семья Скворцовых не избежала подобных проблем во время пандемии. Глава семьи Николай потерял работу, а его жена находилась на декретном отпуске с дочкой. Семье приходилось обеспечивать себя, пока Николай, чувствуя отчаяние, не обратился в микрокредитную контору, не видя другого выхода из сложившейся ситуации.

По данным Центробанка, за первую половину 2023 года общая сумма кредитов, взятых гражданами страны, превысила 6 трл рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Объем микрозаймов, доступных прямо в торговых точках, вырос на 46%, а в июле люди взяли еще на 10% больше займов, чем в июне.

Эта ситуация поглощает людей, и выход из нее кажется практически невозможным. ЛДПР, следуя принципам Владимира Жириновского, давно защищает интересы граждан от нечестных кредиторов, и эту позицию партия придерживается и сейчас.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в Государственной Думе о необходимости немедленного государственного регулирования сферы микрофинансовых организаций с целью защиты граждан от эксплуатации и наживы на их бедах. Согласно текущему законодательству, максимальная процентная ставка микрофинансовых организаций составляет 0,8% в день и 292% годовых.

ЛДПР предлагает снизить эти значения до 0,3% в день и 109,5% годовых, а также уменьшить сумму, после неуплаты которой к заемщику больше не могут применяться неустойки и штрафы. Подобные меры могут реально помочь тысячам людей избежать долговой ямы.

Уже месяц Ирина Скворцова сопровождает свою дочь в школу. Семья перестала спокойно открывать дверь и игнорировать незнакомые номера телефонов. Жена Николая постоянно ходит с глазами, испещренными слезами, и ее дочери преследуют кошмары в ночное время. Это всё из-за угроз со стороны коллекторов, которые получили контактные данные семьи Скворцовых от микрофинансовой компании за долг Николая. Вдобавок к стрессу от невозможности оплатить в срок, к чему он привык с детства, теперь добавились страх и паника из-за угроз коллекторов, которые не принимают свои угрозы всерьез.

Согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, 9 миллионов граждан не могут справиться с кредитными обязательствами, и 25% из них имеют два или более просроченных кредита. Однако важно отметить, что здесь ключевое слово — "профессиональные" коллекторские агентства. В то же время, существует множество "черных" контор, которые не ограничиваются никакими методами, даже угрозами убийства или причинения вреда здоровью.

Необходимость изменений в области коллекторской деятельности в России была подчеркнута еще в 2016 году Владимиром Жириновским. Девять лет назад ЛДПР выступила за принятие нового законопроекта, который жестко регламентировал бы действия этой отрасли.

"Мы предлагали полный запрет коллекторской деятельности, так как считали, что пересматривать и перевоспитывать ее бесполезно. Однако Государственная Дума приняла другой вариант закона, и теперь коллекторы продолжают терзать наш народ. Я бы хотел, чтобы коллекторы посетили тех депутатов, которые голосовали за альтернативный законопроект, и поняли бы, что они тоже несут ответственность за происходящее", — подчеркивал Владимир Вольфович.

ЛДПР вновь призывает к принятию адекватных мер по прекращению беззакония в сфере коллекторской деятельности.