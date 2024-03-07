Патрушев: за последний год количество экстремистских преступлений на Северном Кавказе уменьшилось на треть

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о сокращении на треть числа экстремистских преступлений на Северном Кавказе за год и осуждении почти 450 человек за данные деяния.
"Результатом проведенной в округе скоординированной работы правоохранительных органов и органов исполнительной власти стало сокращение на треть количества преступлений экстремистской направленности. Дополнительно выявлено более 50 лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, 449 лиц осуждены за преступления экстремистской направленности", — сообщил Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Напоминая о совещании в Нальчике в апреле 2023 года, Патрушев отметил принятие мер по предупреждению экстремистских проявлений на Северном Кавказе.
Кроме того, Николай Патрушев сообщил, что в ходе их выполнения была выполнена значительная работа по обнаружению и прекращению деятельности радикальных группировок и объединений на территории округа.
По утверждению Патрушева, вопросы обеспечения национальной безопасности и общественно-политической стабильности на Северном Кавказе остаются в центре внимания в работе Совета безопасности РФ.
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