Патрушев: за последний год количество экстремистских преступлений на Северном Кавказе уменьшилось на треть

Патрушев: за последний год количество экстремистских преступлений на Северном Кавказе уменьшилось втрое

1:20 Your browser does not support the audio element. Россия

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о сокращении на треть числа экстремистских преступлений на Северном Кавказе за год и осуждении почти 450 человек за данные деяния.

Фото: defenseimagery.mil by Sgt Aaron Hostutler

"Результатом проведенной в округе скоординированной работы правоохранительных органов и органов исполнительной власти стало сокращение на треть количества преступлений экстремистской направленности. Дополнительно выявлено более 50 лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, 449 лиц осуждены за преступления экстремистской направленности", — сообщил Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Напоминая о совещании в Нальчике в апреле 2023 года, Патрушев отметил принятие мер по предупреждению экстремистских проявлений на Северном Кавказе.

Кроме того, Николай Патрушев сообщил, что в ходе их выполнения была выполнена значительная работа по обнаружению и прекращению деятельности радикальных группировок и объединений на территории округа.

По утверждению Патрушева, вопросы обеспечения национальной безопасности и общественно-политической стабильности на Северном Кавказе остаются в центре внимания в работе Совета безопасности РФ.