Дмитрий Медведев призвал выслать из страны дипломатов, которые отказались от встречи с Лавровым

Дмитрий Медведев жёстко отреагировал на демарш западных дипломатов в ответ на предложение Лаврова

0:46 Your browser does not support the audio element. Россия

Дмитрий Медведев-экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности, резко прокомментировал отказ западных дипломатов от встречи с Сергеем Лавровым. Он заявил, что их следовало бы выслать из страны и понизить уровень дипломатических отношений с этими странами.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Ранее Сергей Лавров-министр иностранных дел РФ, рассказал о том, что он предложил послам стран Запада провести встречу касательно условий проведения выборов Президента РФ на избирательных участках этих стран. За два дня до дня встречи все приглашённые дипломаты заявили, что на встречу прийти не согласны. Сергей Лавров высказал недоумение по этому поводу, поскольку послы фактически публично отказались от исполнения своих обязанностей.