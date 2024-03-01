Руководитель ГУ МЧС по Волгоградской области Любавин, пожелавший семье сотрудника заболеть онкологией, вышел на пенсию

Скандально известный глава управления МЧС Волгоградской области ушёл на пенсию

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Николай Любавин, руководивший ГУ МЧС по Волгоградской области, отправился на пенсию. Об этом сообщает портал V1.

Фото: 34.mchs.gov.ru by Пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области is licensed under Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная

Как утверждает издание, информацию об уходе Любавина на заслуженный отдых подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС. При этом президент РФ Владимир Путин пока указ об увольнении спасателя не подписывал.

Николай Любавин получил скандальную известность в январе. Тогда в Сети появилось видео, на котором Любавин пожелал подчинённому, пожаловавшемуся в прокуратуру, и его родным онкологии и чтобы у них "отсохли руки".

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