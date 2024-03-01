Руководитель ГУ МЧС по Волгоградской области Любавин, пожелавший семье сотрудника заболеть онкологией, вышел на пенсию

Николай Любавин, руководивший ГУ МЧС по Волгоградской области, отправился на пенсию. Об этом сообщает портал V1.
Как утверждает издание, информацию об уходе Любавина на заслуженный отдых подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС. При этом президент РФ Владимир Путин пока указ об увольнении спасателя не подписывал.
Николай Любавин получил скандальную известность в январе. Тогда в Сети появилось видео, на котором Любавин пожелал подчинённому, пожаловавшемуся в прокуратуру, и его родным онкологии и чтобы у них "отсохли руки".
Напомним, ранее стало известно о том, что в Волгограде стоимость квартир приблизилась к ценам на жильё в Москве. Эксперт связала это с программой льготной ипотеки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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