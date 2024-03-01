В Волгограде взлетели цены на квартиры: во всем виновата льготная ипотека

В Волгограде квартиры стоят почти как в Москве

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Президент Ассоциации риелторов Волгоградской области Ольга Полунина рассказала, что первичное жильё в регионе по цене сопоставимо со столичными расценками. По её словам, так "разогрели" рынок недвижимости в Волгограде льготные ипотечные программы. Из-за них, цены на новостройки резко изменились буквально за один год.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Варламов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Ольга Полунина привела пример близости цен на основе однокомнатной квартиры. По её словам в Волгограде "однушка" стоит 7,7 млн рублей, в Москве аналогичное жильё отдают за 10 млн рублей. При этом эксперт отметила, что совсем недавно такая "однушка" (в 40 кв. м), расположенная в центре, стоила около 4 млн рублей. Ещё одна особенность, усмотренная Ольгой Полуниной, — это относительно небольшой рост цены на "вторичное" жильё, всего (10-15%).

Подытоживая своё рассуждение про цены на жильё в Волгограде и Москве, эксперт спрогнозировала уменьшение цен на первичное жильё. По словам Полуниной, при разнице в платёжках по ипотеке в 20 тысяч (между Волгоградом и Москвой) цены однозначно упадут, потому что иначе и при существующем раскладе, люди предпочтут покупать квартиры в столице.