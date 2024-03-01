Владимир Слуцкий прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному собранию

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29 февраля 2024 года вся страна следила за выступлением главы государства Владимира Путина перед Федеральным собранием. В своем выступлении он обозначил ключевые направления развития страны до 2030 года в рамках новых национальных проектов и программ, на сумму 9,7 триллионов рублей.

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Одним из главных тезисов президента стала специальная военная операция, в которой он подчеркнул "твердую позицию и решимость нашего многонационального народа". Президент отметил, что все россияне, стоя рядом друг с другом, сражаются за общую родину.

Этот призыв к объединению всех граждан страны во имя блага Родины был подхвачен лидером ЛДПР Леонидом Слуцким еще в феврале 2023 года. Он призвал всех россиян забыть о партийных разногласиях и объединиться для общей победы. Комментируя выступление президента, Слуцкий подчеркнул, что многие идеи, высказанные в Послании, давно были заявлены его партией.

Здесь все ключевые пункты, которые основатель ЛДПР Владимир Жириновский более 30 лет продвигал на поле российской политики. Повышение МРОТ, снижение налоговой нагрузки, обеспечение многодетных семей, увеличение социальных выплат, забота о малоимущих, поддержка регионов и малого бизнеса, модернизация ЖКХ, газификация села — эти инициативы теперь отстаивает и реализовывает его преемник Леонид Слуцкий.

Подход партии Жириновского оказался не только народоориентированным, но и соответствующим официальной политике страны, выраженной президентом Путиным.

Партия Жириновского продемонстрировала свою надежность в решении задач граждан в рамках федеральных законов.

В зоне особого внимания оказались госдолги субъектов РФ, которые президент России сенсационно предложил списать на две трети. Решение главы государства списать задолженности по бюджетным кредитам (их общий объем, по данным Минфина, вырос до 3,1 триллионов рублей) — зал Федерального собрания воспринял особенно тепло и живо.

А ведь именно с такой инициативой около недели назад выступила ЛДПР, следуя прогнозам основателя партии Владимира Жириновского о бесконечном и неэффективном накоплении долгов регионами

. Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил тогда списать долги, а сэкономленные средства отправить на развитие инфраструктуры и решение локальных проблем. По сути так и вышло: Владимир Путин разрешил освободить субъекты от 2/3 долгов.

Леонид Слуцкий подчеркивает, что наступило время пересмотра механизмов налогообложения и финансирования бюджетов регионов: Если не будут приняты комплексные шаги, регионы снова столкнутся с проблемой накопления долгов.

Политик заявил, что региональные депутаты от ЛДПР уже сегодня выйдут с инициативами на глав своих субъектов и предложат новые расходные обязательства о которых говорили люди во время Всероссийского опроса "Расскажи Слуцкому правду!": выплаты малоимущим семьям, бесплатный проезда на общественном транспорте для школьников, студентов и пенсионеров; субсидирование железнодорожных перевозок по региональным и межрегиональным маршрутам для отдельных категорий граждан; дополнительные выплаты среднему медицинскому персоналу, педагогам общего и дополнительного образования, тренерам-преподавателям; повышение размера доплат к пенсиям, выплачиваемых из регионального бюджета; дополнительное финансирование региональных программ жилищного обеспечения многодетных семей; финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей и другие меры поддержки — все, на что раньше у регионов не было средств.

Президент России в своем Послании подчеркнул, дойти до каждого человека, дойти до каждой семьи. Это то, что я и мои коллеги повторяем каждый день, встречаясь с людьми. Это то, о чем говорил великий Жириновский и завещал нам, — отметил Леонид Слуцкий. Дело Жириновского живет!