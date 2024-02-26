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Москва: состоялось награждение лауреатов премии "Знание"

На ВДНХ состоялась церемония вручения национальной просветительской премии "Знание"

2:13
Россия

В Москве на ВДНХ состоялась церемония вручения крупнейшей национальной просветительской премии "Знание", сообщается в телеграм-канале Российского общества "Знание".

На ВДНХ состоялась церемония вручения национальной просветительской премии "Знание"
Фото: rsl.ru by Неизвестный художник is licensed under Public Domain

Церемония началась с обращения Владимира Путина.

Первым премию "Знание" из рук вице-премьера Татьяны Голиковой получил Кирилл Сухов — главный тренер национальной команды по математике, руководитель тренерского штаба национальных тренеров и преподаватель Центра "Сириус". Под его наставничеством сборная России по математике стала занимать призовые места на международных олимпиадах с 2018 года.

В номинации "Историческое просвещение" победил Владимир Мединский — помощник Президента Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор МГИМО и председатель Российского военно-исторического общества. В 2023 году он выступил одним из главных редакторов первого российского государственного учебника по истории для 10-11 классов. Лучшим просветительским проектом в сфере "История" стал проект "Лица Победы" под руководством Андрея Широкова. Награды вручил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Награду в номинации "Юный просветитель года" получил Дмитрий Васецкий, 12-летний абсолютный чемпион мира по знанию китайского языка среди школьников до 14 лет. Первое место за общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор первых" заняла Ульяна Шабанова — автор проекта "Няня Уля | Школа рисования для детей" и преподаватель видеоблогинга в детской IT-школе Movavi в Новосибирске, которая разработала уникальную концепцию коротких видеоуроков рисования для детей дошкольного возраста. За 2022-2023 годы она опубликовала более 140 уроков, которые просмотрели более 25 миллионов человек. Награды вручил руководитель "Движения Первых" Григорий Гуров.

Всего в ходе церемонии было награждено 29 лауреатов в 19 номинациях. В народном голосовании приняли участие более 120 тысяч человек, которые выбрали лучших из 18 304 соискателей.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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