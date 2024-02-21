Магазин IKEA открылся в Новосибирске под вывеской RUKEЛ

Магазин с товарами известного шведского бренда IKEA открылся в Новосибирске под названием "RUКЕЛ", сообщает РИА Новости.
Цены на товары в гипермаркете стали в два раза выше официальных. Если судить по оригинальным этикеткам, то большинство из них были произведены в 2022 году. По словам сотрудников, товары поставляются по параллельному импорту из других стран, в частности, из Казахстана и Китая.
Напомним, что IKEA объявила об уходе из России в марте 2022 года после объявления спецоперации на Украине. Тем не менее, в феврале компания продлила регистрацию товарного знака в России до 2033 года. Возвращение на российский рынок может произойти в любой момент, но официальных заявлений и предположительных дат в настоящее время нет.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.