Послание президента России Владимира Путина будет особенным

"Царьград": послание президента России 29 февраля будет особенным

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Для обращения президента России к Федеральному собранию выбран незаурядный день — 29 февраля.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Остаётся предположить, что и послание Владимира Путина будет необычным, уверен журналист-международник Сергей Латышев.

"Это и понятно, идёт война на Украине, в ней, наконец, наметился перелом, Запад не хочет переговоров, а России четырёх областей вместе с давно принятыми в состав страны Крымом и Севастополем, конечно, мало. Киев обстреливает наши пограничные территории, террористический режим Зеленского нужно отодвигать, минимум, до Днепра. Может быть, Путин что-то об этом скажет", — отметил обозреватель.

По его словам, в обществе есть ожидания, что предстоящие выборы и новое правительство РФ приведут к обновлению жизни россиян. И все надеются, что президент что-то просигнализирует на этот счёт, цитирует "Царьград" аналитика.

Путин может преподнести любой сюрприз, однако он обязательно призовёт к сплочённости, укажет путь к победе. Призовёт к терпению, поскольку быстро победить невозможно. Против нас стоит совокупный Запад со своими многочисленными колониями, подытожил Латышев.