Московские котельные запущены на полную мощность из-за морозов, сообщил заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков.
По его словам, коммунальщики стараются ориентироваться на прогнозы синоптиков, а те сулят лютую стужу.
"В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям", — сказал чиновник агентству городских новостей Москва.
В понедельник руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предрёк рекордные морозы в российской столице — ночью температура может опуститься до -20 °C. Последний раз декабрь был таким холодным в 2012 году. МЧС объявила в связи с этим штормовое предупреждение.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.