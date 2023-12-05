Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скончалась звезда сериала "Склифосовский" Татьяна Владимирова
Бывший режиссер "Ералаша", отбывавший срок за педофилию, отправился на СВО
InfoBRICS: Запад готовит общественное мнение к поражению Украины
В ближайшее время Эстония может закрыть границу с Россией
В Словакии признались, что не могут представить себе Украину в Евросоюзе
Forbes: Основатель сети "Тануки" прокомментировал заведённое против него дело в России
Госдума в первом чтении приняла закон о запрете "наливаек" в жилых домах
Автоэксперт назвал абразивные реагенты без соли наименее вредными для машины
Самые простые и эффективные способы размножения облепихи

В Москве включили отопление на полную мощность

0:53
Россия » Центр » Москва

Московские котельные запущены на полную мощность из-за морозов, сообщил заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков.

В Москве включили отопление на полную мощность
Фото: vashgorod.ru

По его словам, коммунальщики стараются ориентироваться на прогнозы синоптиков, а те сулят лютую стужу.

"В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям", — сказал чиновник агентству городских новостей Москва.

В понедельник руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предрёк рекордные морозы в российской столице — ночью температура может опуститься до -20 °C. Последний раз декабрь был таким холодным в 2012 году. МЧС объявила в связи с этим штормовое предупреждение.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
У Зеленского осталась неделя, чтобы убедить конгресс США дать денег Любовь Степушова У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Последние материалы
В ближайшее время Эстония может закрыть границу с Россией
В Словакии признались, что не могут представить себе Украину в Евросоюзе
Forbes: Основатель сети "Тануки" прокомментировал заведённое против него дело в России
Госдума в первом чтении приняла закон о запрете "наливаек" в жилых домах
Автоэксперт назвал абразивные реагенты без соли наименее вредными для машины
Самые простые и эффективные способы размножения облепихи
Певица Алла Пугачёва почувствовала себя плохо во время шопинга на Кипре
Александр Гудков показал, как Ургант въехал на лыжах в Останкино
Politico: Запад проиграл в попытке ограничить нефтяные доходы России
В Москве прошёл закрытый показ лишённого проката фильма "Сказки" Александра Сокурова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников