МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве

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Синоптики прогнозируют аномальное похолодание в Москве, в связи с этим МЧС объявило штормовое предупреждение.

Фото: ТАСС by Артём Геодакян

Средиземноморский циклон, засыпавший столицу снегом, уступил место арктическому антициклону. А вместе с ним в регион хлынут с севера холодные воздушные потоки. Подмораживать начнёт со вторника, постепенно всё сильнее. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7-10 градусов.

Главное управление МЧС России по г. Москве советует не болтаться по улицам без надобности, а уж коли она возникла, одеваться по погоде.

Непременно носите головной убор (через непокрытую голову организм теряет до 30% тепла), зимнюю обувь, а в помещении — сменку (уличные ботинки обязательно должны оставаться сухими).

Придя домой, отогревайтесь горячим чаем, душем, ванной не ранее чем через 20-30 минут — сердечно-сосудистая система может не выдержать резкого перепада температур.

Штормовое предупреждение об опасных явлениях объявлено на период с 5 по 9 декабря.