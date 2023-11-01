В соответствии с докладом Управления Россельхознадзора для Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, в процессе проведения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга было выявлено присутствие сильных антибиотиков.
В колбасе куриной полукопченой "Тюменской" была обнаружена наличность кокцидиостатиков. Продукция производится АО "Продо Тюменский бройлер". Согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", наличие лекарственных препаратов в продукции запрещено.
Предприятие было уведомлено о обнаруженных несоответствиях, и использование декларации о соответствии для куриной полукопченой колбасы "Тюменская" было временно приостановлено, как сообщили в соответствующем ведомстве. Также эта информация была передана в Управление ветеринарии Тюменской области.
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