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В тюменской деревне агрессивные гуси и козы нападают на прохожих

1:34
Россия

Жители поселка Новый Тап уже более года выражают свое беспокойство по поводу соседки, у которой есть агрессивные домашние животные. Женщина из Тюмени выпускает гусей и коз на свободное пастбище.

В тюменской деревне агрессивные гуси и козы нападают на прохожих
Фото: Wikipedia

"Гуси кидаются, козы бодаются. Рядом школа и детский сад. Территории все загажены, пройти невозможно. Когда физкультура проходит у детей на улице, они бегают по фекалиям животных и птиц. А дети боятся идти в школу одни", — говорится в сообщении.

Селяне уже неоднократно обращались за помощью к полиции, инспекторам ветеринарной службы и главе поселка. Сложившуюся ситуацию они также описали в администрации Юргинского района, сообщает megatyumen.ru.

"Множество бесед было проведено с жительницей поселка Новый Тап главой Новотаповского сельского поселения, с участием представителей школы и родительского комитета данного поселка. Однако результатом этих бесед стало лишь временная изоляция животных и птиц, после чего ситуация повторяется снова. Мы также пригласили главного инспектора государственного надзора за обращением с животными из Управления ветеринарии Тюменской области. Инспектор провел осмотр территории, однако не обнаружил фактов ненадзорного выпаса животных и птиц. Была проведена беседа, и выданы информационные брошюры о правилах содержания скота без выгула", — сообщили представители администрации.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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