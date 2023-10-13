Ростовская область на выставке "Золотая осень-2023": Гран-при и 65 наград

3:52 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

Делегация из Ростовской области приняла участие в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2023". Итог ошеломляющий: 65 наград (28 золотых, 24 серебряных, 9 бронзовых и четыре благодарности), Гран-при за вклад в развитие выставки, также были достигнуты договоренности о сотрудничестве. Мероприятие столь грандиозных масштабов было организовано в Москве на территории сельхозакадемии имени К. А. Тимирязева.

Фото: https://www.donland.ru/

Как отметил замгубернатора Ростовской области, министр сельского хозяйства Константин Рачаловский, итог выставки пока предварительный, позже данные будут скорректированы.

"Но уже сейчас можно сказать, что все эти награды еще раз подтверждают высокое качество продукции, сделанной на Дону. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в формировании донской экспозиции, ярмарочной торговле и конкурсах", — отметил министр.

Стоит отметить, что наград удостоились представители всех направлений донского АПК. Основная часть — у предприятий пищепрома. В дегустационном конкурсе, где оценивалось качество продукции, они заслужили 34 медали за следующую продукцию:

растительное масло;

молочка;

хлеб и выпечка;

мука;

колбасы и мясные деликатесы.

Переработчики Дона получили золото (20 медалей) и серебро (14 медалей).

22 медали получили донские университеты, научно-исследовательские институты, научные центры.

Три медали заслужили два фермерских хозяйства и сельхозкооператив. Золото получила агрофирма "Целина" за значительные достижения в животноводстве.

Управление ветеринарии Дона получило золотую и серебряную медали за программу для ЭВМ "Ветеринарно-санитарная экспертиза" и разработку ветлекарств для лечения кров.

Региональный филиал Россельхозцентра получил золото за разработку инновационной установки по производству удобрения "Здоровый урожай".

Также на выставке был представлен рейтинг "Агроэкспорта", где оценивался экспортный потенциал АПК российских регионов, и на первом месте оказалась Ростовская область. В тройке лидеров также оказались Москва и Краснодарский край. В текущем году объемы агроэскспорта в Ростовской области превысили аналогичные показатели прошлого года. Как отмечал ранее Константин Рачаловский, объем экспорта продукции АПК на конец сентября уже составил около 23 млн тонн (на 96,5% больше, чем в прошлом году). Было экспортировано донской сельхозпродукции на сумму более 6,8 млрд долларов.

Также на выставке велись переговоры с потенциальными инвесторами, в частности, речь шла о перспективах строительства в Азове завода по переработке зерна и производству подсластителей и кормов. Планируется, что в проект вложат более 30 млрд рублей.

"Агропромышленный комплекс Ростовской области обладает значительным инвестиционным потенциалом, по итогам 2022 года в сельхозотрасль Дона было привлечено 44,7 млрд рублей. В 2023 году инвестиционный портфель АПК Ростовской области включает в себя 32 проекта объёмом инвестиций порядка 160 млрд рублей. Наш регион заинтересован в привлечении инвесторов для создания новых предприятий, и мы открыты для переговоров и соглашений", — отметил Константин Рачаловский.

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