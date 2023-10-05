Сотрудница Минкульта Башкирии едва не стала жертвой телефонных мошенников

1:21 Your browser does not support the audio element. Россия

Сотрудница Министерства культуры Башкирии в Уфе чудом избежала участи жертвы телефонного мошенничества благодаря своей подозрительности и оперативным действиям. По данным Тelegram-канала SHOT, телефонный мошенник из Днепра представился "сотрудником службы безопасности банка" и позвонил ей. Мошенник попытался убедить её, что кредит выдается на её имя, и оказал давление на неё, чтобы она подала заявку на получение кредита в размере 500 000 рублей в банке.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Женщина, поначалу поддавшаяся на угрозы мошенника, отправилась в банк, чтобы попытаться подать заявку на получение кредита. Однако её заявка не была одобрена. Вскоре после этого она поняла, что стала мишенью мошенников, и решила обратиться в полицию.

Полиция провела расследование по данному факту и связалась с телефонным мошенником. Силовики раскрыли некоторые интересные подробности об операции. Мошенник утверждал, что только в Днепре насчитывается около 3 000 офисов, где работают телефонные мошенники, в каждом из которых в среднем работает около 200 человек. По словам мошенника, каждый из этих операторов якобы обманывает жертв примерно на миллион рублей ежедневно, сообщает mkset.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Заслуженная артистка Республики Башкортостан помогла полиции задержать двух телефонных мошенников