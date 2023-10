Your browser does not support the audio element.

Сотрудница Министерства культуры Башкирии в Уфе чудом избежала участи жертвы телефонного мошенничества благодаря своей подозрительности и оперативным действиям. По данным Тelegram-канала SHOT, телефонный мошенник из Днепра представился "сотрудником службы безопасности банка" и позвонил ей. Мошенник попытался убедить её, что кредит выдается на её имя, и оказал давление на неё, чтобы она подала заявку на получение кредита в размере 500 000 рублей в банке.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.