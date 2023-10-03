В халяльной колбасе из Свердловской области обнаружили свинину

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Россельхознадзор по Свердловской области сообщил об обнаружении ДНК свиньи в некоторых пищевых продуктах, маркированных как "вареная мусульманская колбаса" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль". Продукция была протестирована специалистами регионального филиала ФГБУ "ВНИИЖ". Производители этой продукции, ИП Карамышева С. В. и ООО "Равис — птицефабрика Сосновская", были проинформированы о несоответствии маркировки продукта его фактическому составу.

Фото: openverse.org

В настоящее время Россельхознадзор готовится предоставить эту информацию в региональную прокуратуру, и в соответствии с полученными данными будут приняты меры административного реагирования.

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Колбасный спор: следы свинины обнаружены в халяльной колбасе производства Кыргызстана