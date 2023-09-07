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В Томске глава филиала ЦБ рассказала об уровне инфляции в регионе: в июле до 3,8%

3:28
Россия » Сибирь

В Томске люди выражают обеспокоенность ростом цен на различные товары и услуги, начиная от бензина и заканчивая фармацевтическими препаратами и выпечкой. Подобные обсуждения стали обычным явлением в повседневных разговорах, отражая общее беспокойство, вызванное ростом цен на товары, необходимые для благополучия каждой семьи.

В Томске глава филиала ЦБ рассказала об уровне инфляции в регионе: в июле до 3,8%
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Татьяна Толкмит, заместитель управляющего Томским отделением Банка России, пролила свет на это явление в интервью. Она объяснила, что люди, как правило, уделяют пристальное внимание "репрезентативным товарам" — товарам, которые они часто покупают и цены на которые они хорошо помнят. Когда цены на эти репрезентативные товары повышаются, люди быстро это замечают и могут распространить это восприятие роста цен на другие товары и услуги, даже если их фактические цены не изменились.

Толкмит указала, почему воспринимаемые обычными потребителями цены могут не совпадать с официальными показателями инфляции. У каждого человека есть личная потребительская корзина, которая представляет собой подмножество всего спектра доступных товаров и услуг. Эта потребительская корзина сугубо индивидуальна и зависит от предпочтений людей в плане питания, образа жизни и проведения досуга. Например, если кто-то не покупает детские товары, он не будет отслеживать изменения цен на эти товары. Точно так же, если у человека нет собственного автомобиля, стоимость расходов, связанных с автомобилем, таких как запасные части или автомойки, не будет иметь для него большого значения. Однако те, кому нравится ходить в театр или кино, скорее всего, заметят изменения в ценах на билеты. Таким образом, разные потребительские корзины означают разные личные показатели инфляции, которые не всегда могут соответствовать региональным или национальным данным по инфляции.

Толкмит подчеркнул, что потребительская корзина включает в себя около 570 наименований товаров, которые регулярно приобретает среднестатистический человек или семья, и цены на эти товары используются для измерения инфляции. Она также отметила, что в июле 2023 года годовая инфляция в Томской области ускорилась до 3,8% с 3,1% в июне, что было ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (3,9%) и в среднем по стране (4,3%).

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы. Толкмит объяснила, что снижение или отсутствие роста цен на товары и услуги может иметь негативные последствия для экономики, так же как и высокая и непредсказуемая инфляция. Когда люди ожидают снижения цен, они, как правило, откладывают покупки, что приводит к снижению спроса, сокращению производства и потере рабочих мест в компаниях. Это, в свою очередь, усугубляет экономические проблемы и сдерживает экономическое развитие, как сообщает Tomsk.mk.ru.

Банк России считает, что для удобства людей и общего экономического благополучия страны оптимальным является уровень инфляции около 4% в год.

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Размер инфляции в России. Как бороться с ростом цен. Экономика за 1001 секунду
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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