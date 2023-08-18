Жителя города Черепаново задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки: самому мужчине 31 год. Ранее, 15 августа, следственное управление СК России по Новосибирской области попросило помощи у местного населения в поиске обвиняемого.
"Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области задержан 31-летний житель города Черепаново, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней".
Известно, что мужчина 13 августа завел несовершеннолетнюю девочку в одну из квартир Черепаново, где совершил преступление и сразу скрылся с места событий. На подозреваемого завели уголовное дело.
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