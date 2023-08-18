В Новосибирской области СК задержал подозреваемого в изнасиловании 12-летнего ребенка

0:52 Your browser does not support the audio element. Россия

Жителя города Черепаново задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки: самому мужчине 31 год. Ранее, 15 августа, следственное управление СК России по Новосибирской области попросило помощи у местного населения в поиске обвиняемого.

Фото: "handc￭ arested" by catble䕕 is marked with CC0 1.0.

"Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области задержан 31-летний житель города Черепаново, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней".

Известно, что мужчина 13 августа завел несовершеннолетнюю девочку в одну из квартир Черепаново, где совершил преступление и сразу скрылся с места событий. На подозреваемого завели уголовное дело.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.