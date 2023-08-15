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Медведев встретится с претендентами на посты глав регионов от "Единой России" 24 августа

0:40
Россия

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проведёт традиционную "сверку часов", встретившись со всеми кандидатами на посты глав субъектов РФ от партии. Замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов сообщил, что встреча состоится 24 августа.

Медведев встретится с претендентами на посты глав регионов от "Единой России" 24 августа
Фото: РИА Новости / Юлия Власова

"Сверяем часы, обсуждаем перспективы развития регионов и задачи, стоящие как перед каждым регионом, так и на федеральном уровне".

Напомним, единый день голосования пройдет 10 сентября впервые с участием Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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