Производство новейших FPV-дронов-камикадзе "Овод" можно увеличить вдвое, до десяти тысяч в месяц, рассказал представитель тульского комплекса по производству БПЛА Андрей Иванов.
"На данный момент производится в пределах пяти тысяч устройств в месяц. Но нет никакой сложности увеличить или расширить производство до десяти и больше тысяч единиц в месяц", — пояснил он в интервью РИА Новости.
Возможности сборочной площадки позволяют без труда решить эту задачу, добавил руководитель проектной группы.
Авторы материала отмечают, что новейшие FPV-дроны из Тулы оказались очень востребованы бойцами ВС России на Авдеевском и Запорожском направлениях в зоне спецоперации.
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