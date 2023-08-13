В Туле предложили нарастить выпуск новых FPV-дронов "Овод" до 10 тысяч в месяц

0:47 Your browser does not support the audio element. Россия

Производство новейших FPV-дронов-камикадзе "Овод" можно увеличить вдвое, до десяти тысяч в месяц, рассказал представитель тульского комплекса по производству БПЛА Андрей Иванов.

Фото: ИА SM-News

"На данный момент производится в пределах пяти тысяч устройств в месяц. Но нет никакой сложности увеличить или расширить производство до десяти и больше тысяч единиц в месяц", — пояснил он в интервью РИА Новости.

Возможности сборочной площадки позволяют без труда решить эту задачу, добавил руководитель проектной группы.

Авторы материала отмечают, что новейшие FPV-дроны из Тулы оказались очень востребованы бойцами ВС России на Авдеевском и Запорожском направлениях в зоне спецоперации.

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