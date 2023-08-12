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В России стартовало производство нового поколения FPV-дрона-камикадзе "Овод"

0:44
Мир

В Российской Федерации дан старт мелкосерийному производству второй версии FPV-дрона-камикадзе "Овод". First-person view в переводе с английского — "вид от первого лица", уточнил руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.

В России стартовало производство нового поколения FPV-дрона-камикадзе "Овод"
Фото: Telegram: World Weapons News

РИА Новости пишет, что усовершенствованное поколение беспилотника получило инновационную винтомоторную группу и преобразованную электронную начинку, а также ряд технических деталей, остающихся пока в секрете.

Дрон функционирует по принципу FPV. Именно по этой причине его оператор в онлайн-режиме наблюдает за изображениями с видеокамер через монитор, видеоочки или видеошлем.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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