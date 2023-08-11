В Волгограде после ДТП с Toyota Camry запустили троллейбусы

0:39 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Волгоград

В самом центре Волгограда успешно возобновлено движение троллейбусов, в частности, маршрутов 8К и 9, после недавнего инцидента с перевернувшимся автомобилем Toyota Camry. Как уже сообщал V102. RU, авария произошла примерно в 17:00.

Фото: Fotodom.ru

Движение троллейбусов было полностью восстановлено к 19:34, а временный перерыв в работе был с 17:20. Эти подробности уточнили представители администрации Волгограда в беседе с информационным агентством V102. RU.

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